La nuit des églises Visite de la Chapelle Sainte Scholastique Saint-Jean-d’Assé 4 juillet 2025 21:00

Sarthe

La nuit des églises Visite de la Chapelle Sainte Scholastique Le Ronseray Saint-Jean-d’Assé Sarthe

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 23:30:00

2025-07-04

Visite libre de la chapelle dans le cadre de la nuit des églises.

Visite libre de la chapelle. Gratuit. .

Le Ronseray

Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 35 30

English :

Free tour of the chapel as part of Church Night.

German :

Freie Besichtigung der Kapelle im Rahmen der Nacht der Kirchen.

Italiano :

Visita gratuita della cappella nell’ambito della Notte della Chiesa.

Espanol :

Visita gratuita a la capilla en el marco de la Noche de las Iglesias.

