La Nuit des Eglises Visite de l'abbatiale de Beaugency Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret

Gratuit

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-28

La Nuit des Eglises à l’abbatiale Notre-Dame de Beaugency !

Dans le cadre de la Nuit des Egloses, une visite spirituelle de l’abbatiale Notre-Dame de Beaugency est proposée.

Soeur Marie-Odilia, Ursuline passionnée d’histoire, vous propose une visite intemporelle et spirituelle de l’abbatiale. De l’extérieur à l’intérieur, de l’ancien castrum presque millénaire jusqu’au choeur roman, venez contempler une église-abbatiale, certes vieille dame (XIIe siècle), mais toujours rayonnante !

Avec un parcours totalement pensé pour permettre au plus grand nombre de découvrir, redécouvrir la foi de l’Eglise et l’immense mystère de l’Esprit qui l’anime. .

Abbatiale Notre-Dame

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Church Night at Beaugency’s Notre-Dame Abbey!

German :

Die Nacht der Kirchen in der Abteikirche Notre-Dame de Beaugency!

Italiano :

Notte in chiesa nella chiesa abbaziale di Notre-Dame a Beaugency!

Espanol :

Noche eclesiástica en la abadía de Notre-Dame de Beaugency

