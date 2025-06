La Nuit des Eglises Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency 2 juillet 2025 16:00

Loiret

La Nuit des Eglises Visite des curieux de l’abbatiale Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 16:00:00

fin : 2025-07-02 17:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Dans le cadre de La Nuit des Eglises, participez à une visite de l’abbatiale de Beaugency !

Dans le cadre de La Nuit des Eglises, participez à une visite de l’abbatiale de Beaugency via la « visite des curieux » !

L’art chrétien fait partie d’un patrimoine culturel qui embrasse la totalité des 2000 ans de l’histoire de l’Eglise. L’architecture, les images, les objets sacrés expriment beaucoup plus que les paroles, vu leur extraordinaire pouvoir de communication. Il y « un lien profond entre beauté et espérance » disait Benoît XVI !

Des paroissiens vous accueillent, croyants et non croyants, habitants et touristes, pour aider à entrer et décrypter le sens parfois caché d’une église, l’abbatiale Notre-Dame de Beaugency. Une façon interactive d’interroger le passé et donner du sens au présent et à l’avenir ! .

Abbatiale Notre-Dame

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Join us on a tour of the Beaugency Abbey Church as part of La Nuit des Eglises!

German :

Nehmen Sie im Rahmen von La Nuit des Eglises an einer Führung durch die Abteikirche von Beaugency teil!

Italiano :

Nell’ambito de La Nuit des Eglises, partecipate alla visita della chiesa abbaziale di Beaugency!

Espanol :

Con motivo de la Noche de las Iglesias, visite la abadía de Beaugency

L’événement La Nuit des Eglises Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency a été mis à jour le 2025-06-21 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE