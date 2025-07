La nuit des Elfes Avallon

L’association Avallon avec 2 ailes, s’envole propose une soirée féerique en plein cœur d’Avallon, où plus d’une quinzaine d’artisans exposent créations végétales, artisanat d’art lumineux et objets enchantés. Musique, danses, initiation au tir à l’arc et marché artisanal thématique plongent les visiteurs attendus dans un univers elfique et naturel.

À partir de 17h Taverne, crêpes, rissoles, glaces…

18h-20h Bal

22h Scène ouverte, artisans, jeux, tir-à-l’arc… .

Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallonavec2ailes@gmail.com

