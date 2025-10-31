La nuit des esprits Balade contée sous le ciel étoilé Paimpont

La nuit des esprits Balade contée sous le ciel étoilé Paimpont vendredi 31 octobre 2025.

La nuit des esprits Balade contée sous le ciel étoilé

Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-12-01 20:30:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Contes et légendes traditionnels celtiques bretons autour de la fête des morts.

On raconte que pendant la nuit du 31 octobre, les portes de l’Autre Monde s’ouvrent sur celui des hommes, la chasse des fées marche aux cotés des revenants, les sorcières chevauchent les loups dans les forêts obscures et tous se rejoignent à la croisée des chemins.

Conseillé à partir de 10 ans. Chemin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

De 18h à 20h30.

RDV donné au moment de la réservation.

Tarifs 15 € pers Tarif réduit 12 € (- 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif)

Groupe limité, réservation obligatoire .

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 81 03 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nuit des esprits Balade contée sous le ciel étoilé Paimpont a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de Brocéliande