LA NUIT DES ETOILES A BOURBONNE-LES-BAINS Bourbonne-les-Bains samedi 2 août 2025.

Tarif : 8 EUR

2025-08-02

2025-08-02

Tout public

Rejoignez-nous pour une nuit magique sous les étoiles , avec Alain, de l’association du planétarium Camille

Flammarion ! Au programme observation de la Lune à travers télescope et lunette, découverte des constellations et

contes mythologiques. Apportez votre curiosité et vos jumelles Rendez-vous à 20h30 devant l’office de tourisme

de Bourbonne-les-Bains. Un moment inoubliable vous attend !

Petit verre crépusculaire vous sera offert ! .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

