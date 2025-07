La nuit des étoiles à Montredon Montredon

La nuit des étoiles à Montredon

Lieu-dit Champ Montredon Lot

Une soirée conviviale de découverte du ciel étoilé animée par l’association Rockastres. Observation du ciel à l’œil nu et au télescope. Activité accessible aux familles et aux groupes. Apéritif disponible sur place.

Le vendredi 25 juillet 2025 à 21h15

– 21h15 Accueil des participants

– 21h30 Observation guidée du ciel au télescope

– Présence d’un petit bar ambulant 5 .

Lieu-dit Champ Montredon 46270 Lot Occitanie

English :

An evening of starry sky discovery hosted by the Rockastres association. Observation of the sky with the naked eye and telescope. Activity open to families and groups. Aperitif available on site.

German :

Ein geselliger Abend zur Entdeckung des Sternenhimmels, der von der Vereinigung Rockastres organisiert wird. Beobachtung des Himmels mit bloßem Auge und mit dem Teleskop. Diese Aktivität ist für Familien und Gruppen zugänglich. Aperitif vor Ort erhältlich.

Italiano :

Una serata conviviale alla scoperta del cielo stellato, ospitata dall’associazione Rockastres. Osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio. Aperta a famiglie e gruppi. Aperitivo disponibile in loco.

Espanol :

Una velada amistosa para descubrir el cielo estrellado, organizada por la asociación Rockastres. Observación del cielo a simple vista y con telescopio. Abierto a familias y grupos. Aperitivo disponible in situ.

