La nuit des étoiles Route aux Moines Aigrefeuille-d’Aunis

La nuit des étoiles Route aux Moines Aigrefeuille-d’Aunis vendredi 8 août 2025.

La nuit des étoiles

Route aux Moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Une soirée sous le thème des étoiles, en partenariat avec AD STELLA.

Deux animateurs seront sur place pour partager leur connaissance !



21h-22h conférence sur le ciel et les étoiles et temps d’échanges

22h30 début de l’observation.



Soirée gratuite.

Route aux Moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

An evening with a starry theme, in partnership with AD STELLA.

Two entertainers will be on hand to share their knowledge!



9-10 p.m.: lecture on the sky and stars, followed by a time for discussion

10:30pm: observation begins.



Free evening.

German :

Ein Abend unter dem Motto « Sterne », in Zusammenarbeit mit AD STELLA.

Zwei Animateure werden vor Ort sein, um ihr Wissen zu teilen!



21.00-22.00 Uhr: Vortrag über den Himmel und die Sterne und Zeit zum Austausch

22.30 Uhr: Beginn der Beobachtung.



Abendveranstaltung kostenlos.

Italiano :

Una serata sul tema delle stelle, in collaborazione con AD STELLA.

Due presentatori saranno a disposizione per condividere le loro conoscenze!



dalle 21.00 alle 22.00: conferenza sul cielo e le stelle e tempo per la discussione

ore 22.30: inizio dell’osservazione.



Serata libera.

Espanol :

Una velada sobre el tema de las estrellas, en colaboración con AD STELLA.

Dos ponentes compartirán sus conocimientos



21:00-22:00: conferencia sobre el cielo y las estrellas y tiempo para el debate

22.30 h: comienzo de la observación.



Tarde libre.

