AGENDA · Casson
LA NUIT DES ÉTOILES Casson
vendredi 14 août 2026 · Casson
Informations pratiques
Casson
LA NUIT DES ÉTOILES
la pommeraie Casson Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Une quête aux étoiles filantes
C’est au milieu des tipis, loin de toute pollution lumineuse que nous vous proposons de vivre un moment hors du temps, la tête dans les étoiles au son du handpan avec Frédéric Perroux .
la pommeraie Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 03 13 41
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English :
A quest for shooting stars
L’événement LA NUIT DES ÉTOILES Casson a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays Erdre Canal Forêt
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