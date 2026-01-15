La nuit des étoiles d’hiver Riotord
La nuit des étoiles d’hiver Riotord vendredi 27 février 2026.
La nuit des étoiles d’hiver
Hauteville Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Contemplez le ciel d’hiver ! Soirée observation astronomique au hameau de Hauteville (chemin de l’observatoire). Gratuit avec Étoile Double NC 06 58 58 17 80
.
Hauteville Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contemplate the winter sky! Astronomical observation evening at Hauteville hamlet (chemin de l’observatoire). Free with Étoile Double NC 06 58 58 17 80
L’événement La nuit des étoiles d’hiver Riotord a été mis à jour le 2026-01-15 par Haut Pays du Velay Tourisme