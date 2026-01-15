La nuit des étoiles d’hiver Riotord

La nuit des étoiles d’hiver

Hauteville Riotord Haute-Loire

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Contemplez le ciel d’hiver ! Soirée observation astronomique au hameau de Hauteville (chemin de l’observatoire). Gratuit avec Étoile Double NC 06 58 58 17 80

Hauteville Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Contemplate the winter sky! Astronomical observation evening at Hauteville hamlet (chemin de l’observatoire). Free with Étoile Double NC 06 58 58 17 80

