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La Nuit des Étoiles Stade municipal Fargues

vendredi 7 août 2026 · Stade municipal · Fargues

La Nuit des Étoiles Stade municipal Fargues

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Stade municipal
Adresse
36 Route du Stade
Ville
33210 Fargues
Département
Gironde
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Fargues

La Nuit des Étoiles

Stade municipal 36 Route du Stade Fargues Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez profiter d’une belle soirée d’été placée sous le signe de la musique et de la convivialité !

À l’occasion de cet apéro-concert, installez-vous entre amis ou en famille pour partager un moment chaleureux autour d’un verre et d’un repas grâce à la restauration sur place, avant de laisser place à la musique.

Le grand concert réunira 18 artistes sur scène, accompagnés de l’Orchestre n°1 en France Cocktail de nuit , pour un spectacle festif et entraînant qui ravira toutes les générations.

Pas de réservation, vente sur place.   .

Stade municipal 36 Route du Stade Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 03 76 48 

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English : La Nuit des Étoiles

L’événement La Nuit des Étoiles Fargues a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud