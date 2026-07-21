La Nuit des Étoiles Stade municipal Fargues

Informations pratiques

Fargues

La Nuit des Étoiles

Stade municipal 36 Route du Stade Fargues Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez profiter d’une belle soirée d’été placée sous le signe de la musique et de la convivialité !

À l’occasion de cet apéro-concert, installez-vous entre amis ou en famille pour partager un moment chaleureux autour d’un verre et d’un repas grâce à la restauration sur place, avant de laisser place à la musique.

Le grand concert réunira 18 artistes sur scène, accompagnés de l’Orchestre n°1 en France Cocktail de nuit , pour un spectacle festif et entraînant qui ravira toutes les générations.

Pas de réservation, vente sur place. .

Stade municipal 36 Route du Stade Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 03 76 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit des Étoiles

L’événement La Nuit des Étoiles Fargues a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud