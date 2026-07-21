La Nuit des Étoiles Stade municipal Fargues
vendredi 7 août 2026 · Stade municipal · Fargues
Informations pratiques
Fargues
La Nuit des Étoiles
Stade municipal 36 Route du Stade Fargues Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez profiter d’une belle soirée d’été placée sous le signe de la musique et de la convivialité !
À l’occasion de cet apéro-concert, installez-vous entre amis ou en famille pour partager un moment chaleureux autour d’un verre et d’un repas grâce à la restauration sur place, avant de laisser place à la musique.
Le grand concert réunira 18 artistes sur scène, accompagnés de l’Orchestre n°1 en France Cocktail de nuit , pour un spectacle festif et entraînant qui ravira toutes les générations.
Pas de réservation, vente sur place. .
Stade municipal 36 Route du Stade Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 03 76 48
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English : La Nuit des Étoiles
L’événement La Nuit des Étoiles Fargues a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud