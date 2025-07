La nuit des étoiles Mairie de la Chapelle Cécelin La Chapelle-Cécelin

Participez à l’événement La Nuit des Étoiles à la Chapelle Cécelin, organisé par l’association française d’astronomie, grâce à la nouvelle association Tête en l’air.

– Accueil et petites informations sur le ciel

– atelier enfants

– buvette

– Observation avec lunettes et télescopes

English : La nuit des étoiles

Take part in La Nuit des Étoiles event at Chapelle Cécelin, organized by the French Astronomy Association, thanks to the new Tête en l’air association.

– Welcome and information on the sky

– children’s workshop

– refreshments

– Observation with telescopes

German :

Nehmen Sie dank des neuen Vereins Tête en l’air an der Veranstaltung La Nuit des Étoiles in der Chapelle Cécelin teil, die von der Association Française d’Astronomie organisiert wird.

– Begrüßung und kleine Informationen über den Himmel

– kinderatelier

– getränkestand

– Beobachtung mit Brillen und Teleskopen

Italiano :

Partecipate all’evento La Nuit des Étoiles alla Chapelle Cécelin, organizzato dall’Associazione Francese di Astronomia, grazie alla nuova associazione Tête en l’air.

– Accoglienza e informazioni sul cielo

– laboratorio per bambini

– rinfresco

– Osservazione con occhiali e telescopi

Espanol :

Participe en el evento La Nuit des Étoiles en la Chapelle Cécelin, organizado por la Asociación Francesa de Astronomía, gracias a la nueva asociación Tête en l’air.

– Bienvenida e información sobre el cielo

– taller infantil

– puesto de refrescos

– Observación con gafas y telescopios

