Informations pratiques

Lailly-en-Val

La Nuit des étoiles

Étang de Lailly-en-Val Lailly-en-Val Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

L’un des plus grands rendez-vous astronomique de l’été revient partout en France du 7 au 9 août 2026.

Préparez vos transats, votre curiosité et vos questions les plus folles l’un des plus grands rendez-vous astronomique de l’été revient partout en France du 7 au 9 août 2026.

Comme chaque été, les Nuits des étoiles offriront l’occasion de découvrir les merveilles du ciel d’été constellations, planètes, amas d’étoiles, nébuleuses et, avec un peu de chance, quelques étoiles filantes.

Le 7 août, un pique-nique est proposé à l’étang de Lailly-en-Val. Laissez-vous guider par une équipe de spécialistes pour découvrir et observer à travers des instruments. Des cartes du ciel seront disponibles pour ceux ne disposant pas de l’application Stellarium ou les désireux d’en obtenir une. .

Étang de Lailly-en-Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 63 55 19 infos@astroenval.fr

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English :

As the Sun crosses the celestial equator to mark the arrival of spring, the Association Astro en Val offers a dizzying experience.

L’événement La Nuit des étoiles Lailly-en-Val a été mis à jour le 2026-07-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE