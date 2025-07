La nuit des étoiles Collège Guy Dolmaire Mirecourt

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Vosges

La nuit des étoiles

Observation astronomique avec projections en direct et animations, si météo favorable.

Proposée par l’Association Hale-BoppTout public

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 31 09 25 club.halebopp@wanadoo.fr

English :

Starry night

Astronomical observation with live projections and entertainment, weather permitting.

Organized by Association Hale-Bopp

German :

Die Nacht der Sterne

Astronomische Beobachtung mit Live-Projektionen und Animationen, bei gutem Wetter.

Angeboten von der Association Hale-Bopp

Italiano :

Notte stellata

Osservazione astronomica con proiezioni dal vivo e intrattenimento, tempo permettendo.

A cura dell’Associazione Hale-Bopp

Espanol :

Noche estrellada

Observación astronómica con proyecciones en directo y animación, si el tiempo lo permite.

Organizado por la Asociación Hale-Bopp

