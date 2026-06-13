La nuit des étoiles Stade Yves Chevance Plésidy
La nuit des étoiles Stade Yves Chevance Plésidy samedi 8 août 2026.
Plésidy
La nuit des étoiles
Stade Yves Chevance 19 Rue Saint-Yves Plésidy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Observation des étoiles filantes lors de la Nuit des étoiles avec l’association Kosmos 22, à Plésidy. Une soirée pour découvrir les Perséides, les planètes et le ciel profond aux télescopes, et profiter d’un moment d’émerveillement sous le ciel d’été. .
Stade Yves Chevance 19 Rue Saint-Yves Plésidy 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 96 77 49
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English :
L’événement La nuit des étoiles Plésidy a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol