La nuit des étoiles Médiathèque et Parc de Boma Saint-Denis-de-Pile
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque et Parc de Boma · Saint-Denis-de-Pile
Informations pratiques
Saint-Denis-de-Pile
La nuit des étoiles
Médiathèque et Parc de Boma 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Observations, animations, projection, jeux vidéo, expériences immersives… notre programme s’enrichit cette année, dans la médiathèque et le parc de Boma, dès 14h et jusqu’au bout de la nuit !
À partir de 14h00 Grâce à vos casques VR, venez tester l’apesanteur à bord de l’ISS!
À 15h00 & 17h00 Démonstrations, installation et mise en station d’un télescope.
À 18h00 Projection du film Arco de Hugo Bienvenu. Espace Albert Camus. A partir de 8 ans.
De 15h00 à 22h45 Ateliers par Cap Sciences Satellite en kit , Fusée à eau , Entrainement d’un spationaute , Projection interactive Vivre dans l’espace , Carte du ciel .
A partir de 22h30 Observation du ciel Amenez une couverture!
par l’association Astronomique Véga de la Lyre et Radio France. .
Médiathèque et Parc de Boma 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 19 45
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English : La nuit des étoiles
L’événement La nuit des étoiles Saint-Denis-de-Pile a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI du Libournais