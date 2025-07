La nuit des étoiles Saint-Hilaire-sur-Benaize

La nuit des étoiles Saint-Hilaire-sur-Benaize samedi 30 août 2025.

La nuit des étoiles

Lavaudieu Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 18:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

En partenariat avec l’association Partages étoilés, observation commentée du ciel.

Observation commentée du ciel, concert de A7 (reprise folk). buvette et restauration (sur réservation) sur place. .

Lavaudieu Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 graindefolie36370@gmail.com

English :

In partnership with the association Partages étoilés, guided observation of the sky.

German :

In Partnerschaft mit dem Verein Partages étoilés, kommentierte Himmelsbeobachtung.

Italiano :

In collaborazione con l’associazione Partages étoilés, osservazione guidata del cielo.

Espanol :

En colaboración con la asociación Partages étoilés, observación guiada del cielo.

