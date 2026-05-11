La nuit des étoiles Saint-Léon
La nuit des étoiles Saint-Léon samedi 8 août 2026.
Saint-Léon
La nuit des étoiles
Puy Saint Ambroise Saint-Léon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La nuit des étoiles, organisée conjointement avec l’OT de la communautés de communes Entr’Allier, Besbre et Loire, la commune de Saint-Léon, l’association d’astronomie MAYA et Deneb.
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Puy Saint Ambroise Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
La nuit des étoiles, organized jointly with the OT of the Entr’Allier, Besbre et Loire communities, the Saint-Léon commune, the MAYA astronomy association and Deneb.
L’événement La nuit des étoiles Saint-Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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