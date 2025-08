La Nuit des Etoiles Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer

Vendredi 29 août 2025 à partir de 19h. Mas de la Cure Maison du Cheval Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

A partir de 19h00, à la Maison du Cheval (Mas de la Cure), Nuit des Etoiles en partenariat avec les Astronomes Amateurs du Delta.

Au programme, toutes lumières éteintes, le Mas de la Cure vous accueille pour une céleste soirée.



Trois temps forts seront proposés pour vous dévoiler le ciel et ses mystères.



20h30 Conférence Présentation en salle des différentes configurations du ciel à observer.



A partir de 21h30 Déambulation et observation Déambulation nocturne afin d’observer les étoiles et mise à disposition de matériels d’observation.



Tarifs 10€ adultes / 5€ enfants

Réservation 04.90.97.76.37 contact@masdelacure.org .

Mas de la Cure Maison du Cheval Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org

English :

From 7pm, at the Maison du Cheval (Mas de la Cure), Nuit des Etoiles in partnership with the Astronomes Amateurs du Delta.

German :

Ab 19:00 Uhr, im Maison du Cheval (Mas de la Cure), Nuit des Etoiles (Nacht der Sterne) in Partnerschaft mit den Amateurastronomen des Deltas.

Italiano :

Dalle 19.00, presso la Maison du Cheval (Mas de la Cure), Nuit des Etoiles in collaborazione con gli Astronomi Amatori del Delta.

Espanol :

A partir de las 19.00 h, en la Maison du Cheval (Mas de la Cure), Nuit des Etoiles en colaboración con los Astrónomos Aficionados del Delta.

