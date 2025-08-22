La Nuit des Étoiles Saverne
La Nuit des Étoiles Saverne vendredi 22 août 2025.
La Nuit des Étoiles
Château du Haut-Barr Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-22 14:00:00
fin : 2025-08-22 23:59:00
Date(s) :
2025-08-22
La Nuit des étoiles aura lieu une nouvelle fois au château du Haut Barr à Saverne le 22 août 2025 !
Profitez des constellations remarquables du ciel d’été et observer galaxies et nébuleuses qui parsèment notre voûte céleste.
Vendredi 22 Août
– de 14 h à 18 h observations solaires
– de 18 h à 21 h pause
– de 21 h à 01 h observations nocturnes
Préparez-vous de beaux souvenirs à partager et parlez en autour de vous !
L’accès est libre et gratuit.
Cette activité est dépendante des conditions météorologiques. En cas de ciel couvert, la manifestation devra malheureusement être annulée. .
Château du Haut-Barr Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 49 89 37 contact@astronomie-nemesis.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Nuit des Étoiles Saverne a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région