La Nuit des Étoiles Saverne

La Nuit des étoiles aura lieu une nouvelle fois au château du Haut Barr à Saverne le 22 août 2025 !

Profitez des constellations remarquables du ciel d’été et observer galaxies et nébuleuses qui parsèment notre voûte céleste.

Vendredi 22 Août

– de 14 h à 18 h observations solaires

– de 18 h à 21 h pause

– de 21 h à 01 h observations nocturnes

Préparez-vous de beaux souvenirs à partager et parlez en autour de vous !

L’accès est libre et gratuit.

Cette activité est dépendante des conditions météorologiques. En cas de ciel couvert, la manifestation devra malheureusement être annulée. .

Château du Haut-Barr Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 49 89 37 contact@astronomie-nemesis.org

