La nuit des étoiles 13 rue Notre Dame Saxon-Sion

13 rue Notre Dame 13 CITE DES PAYSAGES Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Cet évènement incontournable de la Colline de Sion permet aux initiés de partager leur connaissance de la science des astres avec les curieux de tous âges. Les paysages du Saintois s’observent depuis la Cité des paysages et le ciel aussi, avec des conditions idéales loin de la pollution lumineuse des villes.

-En partenariat avec la Société Lorraine d’Astronomie.

-Samedi 2 août 2025

-15h> Minuit

-Lieu Colline de Sion

-Gratuit sur inscription via les liens ci-dessous

-Téléchargez le programme complet de la journée https://urlr.me/JzCBxy

PROGRAMME DETAILLÉ

CONFÉRENCES En accès libre

Avec la SLA et le Club d’Astronomie de Bruxelles & Namur

• 16h Notions d’astronomie Pierre Haydont

• 17h30 Voyage à travers le Système Solaire Robert Azzolina

• 20h Et si… Astronomie et collapsologie Thierry Hanon-Degroote

• 21h15 L’eau dans l’Univers Michel Mathieu

SPECTACLE « Marchand de voyage » avec la Cie La Chose Publique

• 17h & 18h30

Inscription: https://www.eventbrite.fr/e/1318639489209

BALADE « Chauves-souris, les reines de la nuit » avec la CPEPESC

• 20h45 & 22h

Inscription: https://www.eventbrite.fr/e/1318599309029

BALADE « Paysages de nuit » avec Hirrus

• 20h45 & 22h

Inscription: https://www.eventbrite.fr/e/1318619178459

• 21h30 DJ Set avec Super Idée (accès libre)

• 22h30 Ciné-Cosmos avec la SLA (accès libre)

EN CONTINU

Ateliers d’observation du ciel, maquettes & animations

Installations sonores À l’écoute du monde de la nuit

Installations numériques Toys in Space Voir moinsTout public

13 rue Notre Dame 13 CITE DES PAYSAGES Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

This not-to-be-missed event on the Colline de Sion allows insiders to share their knowledge of the science of the stars with the curious of all ages. The landscapes of the Saintois region can be observed from the Cité des paysages, and the sky too, in ideal conditions far from the light pollution of cities.

-In partnership with the Société Lorraine d?Astronomie.

-Saturday, August 2, 2025

-3pm> Midnight

-Location: Colline de Sion

-Free with registration via the links below

-Download the full program: https://urlr.me/JzCBxy

DETAILED PROGRAM

CONFERENCES ? Free access

With SLA and the Astronomy Club of Brussels & Namur

? 4pm: Astronomy basics ? Pierre Haydont

? 5:30pm: Journey through the Solar System ? Robert Azzolina

? 8pm: What if? Astronomy and collapsology ? Thierry Hanon-Degroote

? 9:15pm: Water in the Universe ? Michel Mathieu

SHOW ? « Marchand de voyage » with Cie La Chose Publique

? 5pm & 6:30pm

Registration: https://www.eventbrite.fr/e/1318639489209

WALKS ? « Bats, the queens of the night » with CPEPESC

? 8:45pm & 10pm

Registration: https://www.eventbrite.fr/e/1318599309029

WALKS ? « Night landscapes » with Hirrus

? 8:45pm & 10pm

Registration: https://www.eventbrite.fr/e/1318619178459

? 9:30pm: DJ Set with Super Idée (free access)

? 10:30pm: Ciné-Cosmos with SLA (free access)

CONTINUOUS

Sky observation workshops, models & animations

Sound installations ? Listening to the world of night

Digital installations ? Toys in Space See less

German :

Dieses unumgängliche Ereignis auf dem Colline de Sion bietet Eingeweihten die Möglichkeit, ihr Wissen über die Wissenschaft der Gestirne mit Neugierigen aller Altersgruppen zu teilen. Die Landschaften des Saintois lassen sich von der Cité des paysages aus beobachten und auch der Himmel, mit idealen Bedingungen fernab der Lichtverschmutzung der Städte.

-In Partnerschaft mit der Société Lorraine d’Astronomie.

-Samstag, 2. August 2025

-15h> Mitternacht

-Ort: Colline de Sion (Hügel von Sion)

-Kostenlos mit Anmeldung über die unten stehenden Links

-Laden Sie das vollständige Programm des Tages herunter: https://urlr.me/JzCBxy

AUSFÜHRLICHES PROGRAMM

KONFERENZEN ? Mit freiem Zugang

Mit der SLA und dem Astronomieclub Brüssel & Namur

? 16 Uhr: Grundlagen der Astronomie ? Pierre Haydont

? 17:30 Uhr: Reise durch das Sonnensystem ? Robert Azzolina

? 20 Uhr: Was wäre wenn? Astronomie und Kollapsologie? Thierry Hanon-Degroote

? 21:15 Uhr: Wasser im Universum ? Michel Mathieu

SPECTACLE ? « Marchand de voyage » mit der Cie La Chose Publique?

? 17h & 18h30

Anmeldung: https://www.eventbrite.fr/e/1318639489209

BALADE ? « Fledermäuse, die Königinnen der Nacht » mit der CPEPESC

? 20:45 & 22:00 Uhr

Anmeldung: https://www.eventbrite.fr/e/1318599309029

BALADE ? « Nachtlandschaften » mit Hirrus ?

? 20:45 & 22:00 Uhr

Anmeldung: https://www.eventbrite.fr/e/1318619178459

? 21.30 Uhr: DJ-Set mit Super Idée (freier Zugang)

? 22.30 Uhr: Kosmos-Kino mit der SLA (freier Zugang)

IN KONTINUIERLICHER FORM:

Workshops zur Himmelsbeobachtung, Modelle & Animationen ?

Klanginstallationen ? Der Welt der Nacht lauschen

Digitale Installationen ? Toys in Space Weniger anzeigen

Italiano :

Questo imperdibile evento sulla Colline de Sion offre agli addetti ai lavori la possibilità di condividere le loro conoscenze sulla scienza delle stelle con visitatori curiosi di tutte le età. Dalla Cité des paysages si possono osservare i paesaggi della regione del Saintois e il cielo, in condizioni ideali, lontano dall’inquinamento luminoso delle città.

-In collaborazione con la Société Lorraine d’Astronomie.

-Sabato 2 agosto 2025

-15:00> Mezzanotte

-Luogo: Colline di Sion

-Gratuito con iscrizione tramite i link sottostanti

-Scarica il programma completo della giornata: https://urlr.me/JzCBxy

PROGRAMMA DETTAGLIATO

CONFERENZE ? Accesso gratuito

Con la SLA e il Club di Astronomia di Bruxelles e Namur

ore 16:00: nozioni di base di astronomia Pierre Haydont

17h30: Viaggio nel sistema solare Robert Azzolina

20:00: E se? Astronomia e collassologia ? Thierry Hanon-Degroote

♪ 21:15: L’acqua nell’universo ♪ Michel Mathieu

SPETTACOLO ? « Marchand de voyage » con la Cie La Chose Publique

ore 17:00 e 18:30

Iscrizione: https://www.eventbrite.fr/e/1318639489209

PASSEGGIATE ? « Pipistrelli, le regine della notte » con il CPEPESC

ore 20.45 e 22.00

Iscrizione: https://www.eventbrite.fr/e/1318599309029

PASSEGGIATE ? « Paesaggi notturni » con Hirrus

ore 20.45 e 22.00

Iscrizione: https://www.eventbrite.fr/e/1318619178459

♪ 21.30: DJ Set con Super Idée (ingresso gratuito)

22.30: Ciné-Cosmos con SLA (ingresso libero)

CONTINUA

Laboratori di osservazione del cielo, modelli e animazioni

Installazioni sonore? Ascoltare il mondo della notte

Installazioni digitali ? Giocattoli nello spazio Vedi di meno

Espanol :

Esta cita ineludible en la Colline de Sion brinda a los iniciados la oportunidad de compartir sus conocimientos sobre la ciencia de las estrellas con curiosos de todas las edades. Los paisajes de la región de Saintois pueden observarse desde la Cité des paysages, al igual que el cielo, en condiciones ideales lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.

-En colaboración con la Société Lorraine d’Astronomie.

-Sábado 2 de agosto de 2025

-15h00> Medianoche

-Lugar: Colline de Sion

-Inscripción gratuita a través de los enlaces siguientes

-Descargue el programa completo de la jornada: https://urlr.me/JzCBxy

PROGRAMA DETALLADO

CONFERENCIAS ? Acceso gratuito

Con la SLA y el Club de Astronomía de Bruselas y Namur

? 16:00: Nociones básicas de astronomía ? Pierre Haydont

? 17h30 Viaje a través del Sistema Solar ? Robert Azzolina

? 20h00: ¿Y si…? Astronomía y colapsología ? Thierry Hanon-Degroote

? 21h15: El agua en el Universo ? Michel Mathieu

ESPECTÁCULO ? « Marchand de voyage » con Cie La Chose Publique

? 17:00 y 18:30

Inscripción: https://www.eventbrite.fr/e/1318639489209

PASEOS ? « Los murciélagos, reinas de la noche » con el CPEPESC

? 20.45 h y 22.00 h

Inscripción: https://www.eventbrite.fr/e/1318599309029

PASEOS ? « Paisajes nocturnos » con Hirrus

? 20h45 y 22h00

Inscripción: https://www.eventbrite.fr/e/1318619178459

? 21.30 h: DJ Set con Super Idée (entrada gratuita)

? 22.30 h: Ciné-Cosmos con SLA (entrada gratuita)

CONTINUO

Talleres de observación del cielo, maquetas y animaciones

Instalaciones sonoras ? Escuchar el mundo de la noche

Instalaciones digitales ? Juguetes en el espacio Ver menos

