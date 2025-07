La nuit des étoiles Valcourt

La nuit des étoiles Valcourt vendredi 1 août 2025.

La nuit des étoiles

Observatoire astronomique Valcourt Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Tout public

Nuit des étoiles avec la Société d’Astronomie de Haute-Marne . Dès 15h, découverte du Soleil, visites de l’observatoire, séances de planétarium, quiz et animations pour petits et grands. À partir de 20h30, mini-conférences sur Les océans du Ciel puis observation du ciel et démonstrations d’astrophotographie. Accès libre, sauf planétarium et coupole (réservation gratuite sur place). .

Observatoire astronomique Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nuit des étoiles Valcourt a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne