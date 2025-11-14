La nuit des Figures Grimaçantes Rùmmelbootze Naacht rue Roth Sarreguemines

La nuit des Figures Grimaçantes Rùmmelbootze Naacht

rue Roth Jardin du Square Bennett Sarreguemines Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 17:30:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Nous vous invitons à vivre une soirée insolite en compagnie de Patrimoine Vivant Saagueminn Lothr, Les Francas Sarreguemines et le Centre Socioculturel Sarreguemines autour du mythe de la Nuit des figures grimaçantes !

– La magie des lanternes en légumes creusés

Vivez un instant magique hors du temps, en famille, et venez avec votre propre lanterne en légume creusé !

Mais attention lampions, lanternes à pile et autres potirons ne seront pas les bienvenus ! Favorisez navets et autres légumes anciens.

– Une histoire contée

Un petit atelier par groupe sera proposé pour comprendre les termes et les sens du mythe des figures grimaçantes et du Wilde Jäger (chasseur sauvage), avec une histoire contée avec les enfants du Centre socioculturel et Francas celle d’une chevauchée fantastique et effrayante qui traverse les ciels d’automne à la rencontre des humains, au moment où s’installe la moitié sombre de l’année.

– Une soupe d’automne

Une soupe d’automne maison sera servie gratuitement par les mamans du Centre Socioculturel, avec châtaignes, miel, croûtons et les bons légumes du jardin partagé du CCAS.

– Des panneaux d’exposition

La soupe pourra être savourée devant la petite exposition qui sera proposée sur le site.Tout public

English :

We invite you to enjoy an unusual evening in the company of Patrimoine Vivant Saagueminn Lothr, Les Francas Sarreguemines and the Centre Socioculturel Sarreguemines around the myth of the Night of the Grimacing Figures!

– The magic of hollowed-out vegetable lanterns:

Experience a magical, timeless moment with your family, and bring your own hollowed-out vegetable lantern!

But beware: lanterns, battery-powered lanterns and pumpkins are not welcome! Favors turnips and other heirloom vegetables.

– Storytelling:

A small group workshop will be offered to understand the terms and meanings of the myth of the grimacing figures and the Wilde Jäger (wild hunter), with a story told with the children of the Centre Socioculturel et Francas: that of a fantastic and frightening ride across the autumn skies to meet humans, as the dark half of the year sets in.

– Autumn soup:

A homemade autumn soup will be served free of charge by moms from the Centre Socioculturel, with chestnuts, honey, croutons and vegetables from the CCAS shared garden.

– Display panels:

The soup can be enjoyed in front of a small exhibition on the site.

German :

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit dem Lebendigen Kulturerbe Saagueminn Lothr, Les Francas Sarreguemines und dem Centre Socioculturel Sarreguemines einen ungewöhnlichen Abend rund um den Mythos der Nacht der Fratzenfiguren zu erleben!

– Der Zauber der Laternen aus ausgehöhltem Gemüse

Erleben Sie mit Ihrer Familie einen magischen Moment außerhalb der Zeit und bringen Sie Ihre eigene Laterne aus ausgehöhltem Gemüse mit!

Aber Achtung: Lampions, batteriebetriebene Laternen und andere Kürbislaternen sind nicht willkommen! Bevorzugen Sie Rüben und andere alte Gemüsesorten.

– Eine erzählte Geschichte

Ein kleiner Workshop pro Gruppe wird angeboten, um die Begriffe und Bedeutungen des Mythos der Fratzenfiguren und des Wilden Jägers zu verstehen, mit einer Geschichte, die mit den Kindern des Centre socioculturel et Francas erzählt wird: die Geschichte eines fantastischen und gruseligen Rittes, der durch den Herbsthimmel reitet, um den Menschen zu begegnen, wenn die dunkle Hälfte des Jahres einsetzt.

– Eine Herbstsuppe

Eine selbstgemachte Herbstsuppe wird von den Müttern des Centre Socioculturel kostenlos serviert, mit Kastanien, Honig, Croutons und dem guten Gemüse aus dem Gemeinschaftsgarten des CCAS.

– Ausstellungstafeln

Die Suppe kann vor der kleinen Ausstellung genossen werden, die auf dem Gelände angeboten wird.

Italiano :

Unitevi a noi in una serata insolita con il Patrimoine Vivant Saagueminn Lothr, Les Francas Sarreguemines e il Centre Socioculturel Sarreguemines per esplorare il mito della Notte delle Figure Smorfiose!

– La magia delle lanterne vegetali scavate:

Vivete un momento magico fuori dal tempo, in famiglia, e venite con la vostra lanterna vegetale scavata!

Ma attenzione: lanterne, lanterne a batteria e zucche non sono gradite! Utilizzate invece rape e altri ortaggi di una volta.

– Racconto di storie:

Per ogni gruppo è previsto un breve laboratorio di comprensione dei termini e dei significati del mito delle figure smorfiose e del Wilde Jäger (cacciatore selvaggio), con una storia raccontata dai bambini del Centre Socioculturel et Francas: quella di una fantastica e spaventosa cavalcata attraverso i cieli autunnali per incontrare gli esseri umani, proprio quando si avvicina la metà oscura dell’anno.

– Zuppa autunnale:

Una zuppa autunnale fatta in casa sarà servita gratuitamente dalle mamme del Centre Socioculturel, con castagne, miele, crostini e verdure dell’orto condiviso del CCAS.

– Pannelli espositivi:

La zuppa sarà servita davanti a una piccola mostra allestita sul sito.

Espanol :

Acompáñenos en una velada insólita con Patrimoine Vivant Saagueminn Lothr, Les Francas Sarreguemines y el Centre Socioculturel Sarreguemines para explorar el mito de la Noche de las Figuras Mugrientas

– La magia de las linternas vegetales huecas:

Vive un momento mágico fuera del tiempo, en familia, y ven con tu propio farolillo vegetal ahuecado

Pero cuidado: ¡los farolillos, las linternas a pilas y las calabazas no son bienvenidos! En su lugar, utiliza nabos y otras verduras a la antigua usanza.

– Cuentacuentos:

Cada grupo asistirá a un breve taller para comprender los términos y significados del mito de las figuras que hacen muecas y del Wilde Jäger (cazador salvaje), con una historia contada por los niños del Centre Socioculturel et Francas: la de un fantástico y aterrador viaje a través de los cielos otoñales para encontrarse con los humanos, justo cuando se acerca la mitad oscura del año.

– Sopa de otoño:

Las mamás del Centre Socioculturel servirán gratuitamente una sopa de otoño casera, con castañas, miel, picatostes y verduras del huerto común del CCAS.

– Paneles de exposición:

La sopa se servirá delante de una pequeña exposición en el recinto.

