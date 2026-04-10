Besse

La nuit des Forêts Ciné-débat un Feu de Charme

Le Bourg Besse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La nuit des Forêts 19 h Exposition sur les essences forestières locales et jeux sur la forêt.

21h 30 Ciné Passions présente ciné en plein air à Besse avec le documentaire Feu de Charme réalisé par Charlotte De Champfleury Jean-Claude, 62 ans, est l’un des derniers bûcherons du Périgord.

La nuit des Forêts 19 h Exposition sur les essences forestières locales et jeux sur la forêt à la salle des fêtes de Besse

Restauration (payante) Sanglier à la broche-frites, desserts divers et buvette sur place , prévoir verres et couverts puis à 21h 30 Ciné Passions présente ciné en plein air à Besse avec le documentaire Feu de Charme réalisé par Charlotte De Champfleury Jean-Claude, 62 ans, personnage principal du film ,est l’un des derniers bûcherons du Périgord, terre d’exploitation forestière. Depuis 50 ans, il cultive la terre et la forêt et vit au rythme de la nature. Jean-Claude travaille toujours en silence, tout entier absorbé par ce qu’il fait, mais partage son savoir avec générosité et humour. Ce film dresse son portrait au quotidien et nous invite à repenser notre lien à l’environnement. Séance déplacée si pluie . .

Le Bourg Besse 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

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English :

La nuit des Forêts: 7 pm Exhibition on local forest species and forest games.

9:30 pm Ciné Passions presents an open-air cinema in Besse with the documentary Feu de Charme directed by Charlotte De Champfleury: 62-year-old Jean-Claude is one of the last lumberjacks in Périgord.

L’événement La nuit des Forêts Ciné-débat un Feu de Charme Besse a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne