La Nuit des Galeries Aix-en-Provence

La Nuit des Galeries

Vendredi 7 novembre 2025 de 18h à 22h. Divers lieux en centre ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Nuit des Galeries revient pour la dernière nocturne de l’année. À cette occasion, les galeries et les artisans d’art d’Aix-en-Provence ouvrent leurs portes pour inviter le public à découvrir la richesse et la diversité des lieux d’art de la ville.

Peintures, sculptures, photographies, bijoux la Nuit des Galeries offre une promenade libre et conviviale au cœur de la création artistique.

Véritable rendez-vous culturel, cet événement propose une expérience à la fois intime et festive. Le temps d’une soirée le public pourra flâner de galerie en galerie, et d’atelier en atelier.

Trois fois par an, la Nuit des Galeries met ainsi en lumière le dynamisme des galeries et le talent des artisans. De l’art contemporain à la peinture du XVIIe siècle, de l’art urbain à la création de bijoux en passant par la photographie, du mobilier design à la sculpture animalière, de la céramique en passant par la dorure ou l’encadrement, c’est un panel complet de l‘art qui se réunit.

La Nuit des Galeries s’inscrit dans une volonté de rendre l’art accessible, en favorisant la rencontre directe entre le public et les acteurs de la scène artistique locale.

L’événement invite autant les passionnés d’art que les curieux de passage. Une vingtaine de lieux d’art propose une déambulation libre, transformant les rues d’Aix-en-Provence en un parcours culturel vivant et inspirant. .

Divers lieux en centre ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lanuitdesgaleries.aix@gmail.com

English :

La Nuit des Galeries returns for the last night of the year. On this occasion, Aix-en-Provence?s galleries and craftsmen open their doors to invite the public to discover the richness and diversity of the city?s art venues.

German :

Die Nuit des Galeries (Nacht der Galerien) ist die letzte Nacht des Jahres. Zu diesem Anlass öffnen die Galerien und Kunsthandwerker von Aix-en-Provence ihre Türen und laden das Publikum dazu ein, den Reichtum und die Vielfalt der Kunststätten der Stadt zu entdecken.

Italiano :

La Nuit des Galeries torna per l’ultima notte dell’anno. Per l’occasione, le gallerie e gli artigiani di Aix-en-Provence aprono le loro porte per invitare il pubblico a scoprire la ricchezza e la diversità dei luoghi d’arte della città.

Espanol :

Vuelve la Nuit des Galeries, la última noche del año. Para celebrarlo, las galerías y artesanos de Aix-en-Provence abren sus puertas para invitar al público a descubrir la riqueza y diversidad de los espacios artísticos de la ciudad.

