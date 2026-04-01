Prinquiau

La nuit des grenouilles

Rue de la Châtaigneraie Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Après une découverte en images des amphibiens de chez nous à la nuit tombée, partez à la découverte des grenouilles du domaine de l’Escurays. Écoutez le chant des rainettes et venez observer les tritons des mares. Cette sortie nocturne mêle observation, écoute et échanges autour de la biodiversité locale. Une invitation à mieux connaître ces espèces et à apprendre comment les protéger au quotidien.

Cette animation est ouverte à tous. Elle est gratuite pour les adhérents, mais il y a possibilité d’adhérer avant la sortie ou sur place le jour de l’animation (5€/an par foyer ou 10€ de soutien). N’oubliez pas vos bottes des vêtements adaptés à la météo et un éclairage (les épuisettes sont inutiles). Comme toutes les animations de l’association Terre d’Avenir, celle-ci est accessible aux enfants de plus de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Nombre de places limitées, inscriptions avant le mercredi 15 avril. Inscription et renseignements à l’adresse terredavenir@laposte.net .

Rue de la Châtaigneraie Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire terredavenir@laposte.net

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English :

L’événement La nuit des grenouilles Prinquiau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon