La nuit des griots Yeko – Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 21h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Début : 2026-04-09 21:00:00

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Show afropop pour un bal poussière universel.

Yeko, ça veut dire la façon de voir , en bambara, la langue la plus parlée au Mali.

Breton d’origine, Yohann Le Ferrand a appris la musique en autodidacte, il s’est fait la main en passant dans plusieurs groupes de musique bretonne et en écumant les fest noz pendant quinze ans. Il aime à dire que la musique bretonne n’est pas si loin de la musique malienne, car elles sont toutes les deux très liées à la danse .

Ses collaborations l’ont amené à voyager. En 2012 il pose ses valises au Mali. Il tombe littéralement amoureux de ce pays, et habite maintenant autant au Mali qu’en Bretagne.

Le projet de Yohann Le Ferrand réunit six artistes maliens et ouest-africains, pour dresser un portrait musical de chacun.

On retrouve du hip-hop avec le rappeur Mylmo, on se rapproche du reggae grâce à Kiko Dembélé, et on passe par une ballade plus posée, avec Tina, une ancienne danseuse, qui parle de la vie, de ses épreuves, et des relations humaines.

Des rues de Timbuktu s’envole une brise mélodique, des riffs saturés de sable traversent l’océan, se mêlant au vent funky des cousins outre-atlantique comme une invitation à rendre visite au Kamelengoni de leur grand-parents Wassulu.

De ce tournoiement, vibre des cordes de guitare Bretonne qui réveillent l’âme de Bobodioulasso dont le cœur bat en son balafon et on se laisse porter par l’énergie communicatrice de la chanteuse.. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festival.lanuitdesgriots@gmail.com

YEKO _ MALI FRANCE _

Afropop show for a universal dust ball.

