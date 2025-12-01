La nuit des histoires à la médiathèque Virginia Woolf (6-10 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Une soirée pour éveiller l’imaginaire des plus grands, dans une ambiance cocooning. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines… Pensez à prendre vos pyjamas !

Sur réservation

À l’occasion des nuits de la lecture, la cabane ouvre ses portes aux enfants de 6 à 10 ans pour une heure du conte pleine de magie et de découvertes. À la lueur des bougies, bien confortablement installés avec vos pyjamas, venez enchanter vos yeux et vos oreilles !

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris