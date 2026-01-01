La nuit des histoires Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix

La nuit des histoires

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère

Début : 2026-01-21 17:00:00

fin : 2026-01-21 17:45:00

2026-01-21

Oiseaux des villes, oiseaux des champs…

Vole, vole petit oiseau mais à l’heure où vient la nuit, endors-toi paisiblement dans mon jardin.

Vole, vole petite chouette mais à l’heure où vient la nuit, réveille-toi tout doucement sur les branches du chêne.

A l’occasion des Nuits de la lecture, Pinson, Rouge-gorge, Etourneau, Hibou… vous donnent rendez-vous pour des histoires. .

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60

