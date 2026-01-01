La nuit des histoires Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix
La nuit des histoires Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix mercredi 21 janvier 2026.
La nuit des histoires
Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère
Début : 2026-01-21 17:00:00
fin : 2026-01-21 17:45:00
2026-01-21
Oiseaux des villes, oiseaux des champs…
Vole, vole petit oiseau mais à l’heure où vient la nuit, endors-toi paisiblement dans mon jardin.
Vole, vole petite chouette mais à l’heure où vient la nuit, réveille-toi tout doucement sur les branches du chêne.
A l’occasion des Nuits de la lecture, Pinson, Rouge-gorge, Etourneau, Hibou… vous donnent rendez-vous pour des histoires. .
