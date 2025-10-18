La nuit des horreurs Soirée familiale Planet Exotica Royan

La nuit des horreurs Soirée familiale Planet Exotica Royan samedi 18 octobre 2025.

La nuit des horreurs Soirée familiale

Planet Exotica 5 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

3 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-21

Une nouvelle session où vous risquez d’avoir très peur… c’est certain ! Vous passerez un moment inoubliable en famille avec les plus petits, dans une version adaptée d’Halloween.

English :

A new session where you’re sure to be scared to death! You’ll have an unforgettable family time with the little ones, in an adapted version of Halloween.

German :

Eine neue Sitzung, in der Sie sich garantiert sehr gruseln werden! Sie werden eine unvergessliche Zeit mit der ganzen Familie und den Kleinsten verbringen, in einer angepassten Version von Halloween.

Italiano :

Una nuova sessione in cui sarete sicuramente spaventati a morte! Vivrete un momento indimenticabile con la vostra famiglia e i più piccoli, in una versione adattata di Halloween.

Espanol :

Una nueva sesión en la que seguro que pasarás miedo Pasarás un rato inolvidable con tu familia y los más pequeños, en una versión adaptada de Halloween.

