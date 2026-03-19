La nuit des Icares Salle de la terrasse Argelès-Gazost

La nuit des Icares

Salle de la terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le festival itinérant d’aventures humaines et aériennes.

Les films présentés ont été primés lors de La Coupe Icare, (automne 2025) . La projection est organisée par le club de vol libre du pays des gaves sous le patronage de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL).

La séance est gratuite (participation libre) et sera divisée en 2 parties (avec entracte).

.

Salle de la terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 57 44 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traveling festival of human and aerial adventure.

The films presented have won awards at La Coupe Icare, (autumn 2025). The screening is organized by the Pays des Gaves Free Flight Club under the patronage of the Fédération Française de Vol Libre (FFVL).

The screening is free of charge and will be divided into 2 parts (with intermission).

L’événement La nuit des Icares Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65