LA NUIT DES ICARES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon mercredi 11 février 2026.
LA NUIT DES ICARES
Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-02-11 20:30:00
fin : 2026-02-11 23:00:00
2026-02-11 2026-02-14
Le festival itinérant d’aventures humaines et aériennes !
Organisé dans le cadre du Winter Pylot.
Les films sélectionnés s’adressent à tous les publics, pratiquant le vol libre ou non.
– Mercredi
Remuer ciel et terre (mention de la solidarité) ;
Faites de beaux rêves (Icare des mômes) ;
The bird in my backyard (Icare coup de cœur) ;
The leap (Icare du vol libre).
– Samedi
Solares team (Icare d’or Banque Populaire région AURA) ;
Esprits libres (Icare de la vie, Icare de la presse) ;
K2, mon amour (Icare du public). .
31110 Haute-Garonne Occitanie
English :
The traveling festival of human and aerial adventure!
Organized as part of Winter Pylot.
