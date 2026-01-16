LA NUIT DES ICARES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

LA NUIT DES ICARES

Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11 23:00:00

2026-02-11 2026-02-14

Le festival itinérant d’aventures humaines et aériennes !

Organisé dans le cadre du Winter Pylot.

Les films sélectionnés s’adressent à tous les publics, pratiquant le vol libre ou non.

– Mercredi

Remuer ciel et terre (mention de la solidarité) ;

Faites de beaux rêves (Icare des mômes) ;

The bird in my backyard (Icare coup de cœur) ;

The leap (Icare du vol libre).

– Samedi

Solares team (Icare d’or Banque Populaire région AURA) ;

Esprits libres (Icare de la vie, Icare de la presse) ;

K2, mon amour (Icare du public). .

Place Richelieu COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

The traveling festival of human and aerial adventure!

Organized as part of Winter Pylot.

