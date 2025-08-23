La nuit des Icares Salle de la Malcombe Besançon

samedi 23 août 2025.

La nuit des Icares

Salle de la Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon Doubs

Début : 2025-08-23 20:00:00

2025-08-23

Chaque année se déroule en Isère le plus grand festival de vol libre au monde, la Coupe Icare. Lors de cet événement ont lieu les Icares du Cinéma qui regroupent un ensemble de films en lien le vol libre. Certains des films dévoilés durant ce festival sont sélectionnés pour un autre événement La Nuit des Icares.

Le 23 août au soir seront donc projetés les différents courts métrages sélectionnés.

Cette projection sera ouverte à tous publics, et offerte par le club Besançon Vol Libre et la Direction des Sports de Besançon. N’hésitez pas à faire passer l’information autour de vous ! Cette soirée promet d’être riche en émotions.

Une restauration et buvette sera accessible sur place (dès 18h30). Réservation conseillée (pour La nuit des Icares et pour la restauration) .

Salle de la Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bvl.orga@gmail.com

