La Nuit des Icares Projection de films Cinéma le Majestic Neuville-de-Poitou

La Nuit des Icares Projection de films

Cinéma le Majestic 3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le Comité Départementale de Vol Libre de la Vienne organise une nouvelle Nuit des Icares au cinéma Le Majestic à Neuville-de-Poitou le vendredi 13 mars 19h.

Retrouvez une sélection de films autour du vol libre, primés par le festival Icares du Cinéma . Profitez d’une formule pizza + films .

English : La Nuit des Icares Projection de films

The Comité Départementale de Vol Libre de la Vienne is organizing another Nuit des Icares at the Le Majestic cinema in Neuville-de-Poitou on Friday March 13, 7pm.

Enjoy a selection of films about free flight, awarded by the Icares du Cinéma festival. Enjoy a pizza + film package.

