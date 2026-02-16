La Nuit des Icares Projection de films Cinéma le Majestic Neuville-de-Poitou
La Nuit des Icares Projection de films
Cinéma le Majestic 3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Le Comité Départementale de Vol Libre de la Vienne organise une nouvelle Nuit des Icares au cinéma Le Majestic à Neuville-de-Poitou le vendredi 13 mars 19h.
Retrouvez une sélection de films autour du vol libre, primés par le festival Icares du Cinéma . Profitez d’une formule pizza + films .
Cette année, une formule pizza + films est proposée pour profiter au maximum de la soirée. .
Cinéma le Majestic 3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : La Nuit des Icares Projection de films
The Comité Départementale de Vol Libre de la Vienne is organizing another Nuit des Icares at the Le Majestic cinema in Neuville-de-Poitou on Friday March 13, 7pm.
Enjoy a selection of films about free flight, awarded by the Icares du Cinéma festival. Enjoy a pizza + film package.
