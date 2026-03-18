La nuit des Icares Salle Sarrancolin
La nuit des Icares Salle Sarrancolin vendredi 10 avril 2026.
La nuit des Icares
Salle SARRANCOLIN Sarrancolin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Suite à sa démarche de création de club de parapente sur Ilhet Sarrancolin, l’équipe de Parallailement souhaiterait convier les élus, les habitants ainsi que les pilotes des alentours à une soirée festive inaugurale
La soirée, gratuite et ouverte à tous
Le programme sera le suivant
18h30 apéritif offert par le club et ses partenaires
19h projection des films primés à la Coupe Icare dans le cadre du festival de la Nuit des Icares (tout public)
21h30 soirée musicale conviviale animée par Dam Elise et buvette
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Salle SARRANCOLIN Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 50 93 13 97
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English :
Following its initiative to create a paragliding club in Ilhet Sarrancolin, the Parallailement team would like to invite elected representatives, local residents and local pilots to a festive inaugural evening
The evening is free and open to all
The program will be as follows
6:30pm: aperitif hosted by the club and its partners
7pm: screening of Coupe Icare award-winning films as part of the Nuit des Icares festival (open to all)
9:30 pm: musical evening hosted by Dam Elise and refreshment bar
L’événement La nuit des Icares Sarrancolin a été mis à jour le 2026-03-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65