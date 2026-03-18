La nuit des Icares

Salle SARRANCOLIN Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Suite à sa démarche de création de club de parapente sur Ilhet Sarrancolin, l’équipe de Parallailement souhaiterait convier les élus, les habitants ainsi que les pilotes des alentours à une soirée festive inaugurale

La soirée, gratuite et ouverte à tous

Le programme sera le suivant

18h30 apéritif offert par le club et ses partenaires

19h projection des films primés à la Coupe Icare dans le cadre du festival de la Nuit des Icares (tout public)

21h30 soirée musicale conviviale animée par Dam Elise et buvette

.

Salle SARRANCOLIN Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 50 93 13 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following its initiative to create a paragliding club in Ilhet Sarrancolin, the Parallailement team would like to invite elected representatives, local residents and local pilots to a festive inaugural evening

The evening is free and open to all

The program will be as follows

6:30pm: aperitif hosted by the club and its partners

7pm: screening of Coupe Icare award-winning films as part of the Nuit des Icares festival (open to all)

9:30 pm: musical evening hosted by Dam Elise and refreshment bar

L’événement La nuit des Icares Sarrancolin a été mis à jour le 2026-03-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65