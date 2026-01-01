La nuit des jeux de demain Ludicoop Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

La nuit des jeux de demain Ludicoop

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 01:00:00

2026-01-31

Venez découvrir des futurs jeux de société, avant même leur édition et de leur sortie dans le commerce. Au cours d’une soirée ludique et interactive, vous pourrez essayer des jeux présentés par leur auteurs.

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 38 28 45 contact@ludicoop.fr

English :

Come and discover future board games, even before they are published and released. During a fun, interactive evening, you can try out games presented by their authors.

