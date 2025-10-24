LA NUIT DES JOUETS – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille

LA NUIT DES JOUETS Début : 2025-12-28 à 10:30. Tarif : – euros.

C’est l’heure à laquelle, une fois par an, les jouets de Petit Jean prennent vie. Mais c’est un secret bien gardé, et notre petit héros ignore que ses jouets préférés vont prendre vie, car en principe, le petit garçon doit dormir à cette heure avancée de la nuit…A partir de 2.5 ansDurée 45 mn

LE SPOTLIGHT – LILLE 100, rue Léon Gambetta 59000 Lille 59