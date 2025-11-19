LA NUIT DES JOUETS – LEGENDORIA Roost Warendin
LA NUIT DES JOUETS – LEGENDORIA Roost Warendin mardi 30 décembre 2025.
LA NUIT DES JOUETS Début : 2025-12-30 à 10:30. Tarif : – euros.
C’est l’heure à laquelle, une fois par an, les jouets de Petit Jean prennent vie. Mais c’est un secret bien gardé, et notre petit héros ignore que ses jouets préférés vont prendre vie, car en principe, le petit garçon doit dormir à cette heure avancée de la nuit…A partir de 2.5 ans Durée de 45 min
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LEGENDORIA FERME DU CHATEAU DE BERNICOURT 59286 Roost Warendin 59