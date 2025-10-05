LA NUIT DES JOUETS – SALLE DEBUSSY Croix

LA NUIT DES JOUETS – SALLE DEBUSSY Croix lundi 22 décembre 2025.

LA NUIT DES JOUETS Début : 2025-12-22 à 10:30. Tarif : – euros.

C’est l’heure à laquelle, une fois par an, les jouets de Petit Jean prennent vie. Mais c’est un secret bien gardé, et notre petit héros ignore que ses jouets préférés vont prendre vie, car en principe, le petit garçon doit dormir à cette heure avancée de la nuit.Petit Jean sent bien qu’il se passe quelque chose derrière le petit castelet. Il imagine même que son petit papa préféré lui prépare une surprise. Il espère secrètement assister à une petite pièce de théâtre avant d’aller dormir, comme une belle histoire que l’on pourrait lui raconter pour bien finir la journée.Hélas, même si Petit Jean s’approche pour surprendre son papounet, il n’y a personne dans le castelet. Pourtant, quelque chose a bougé ! Marionnette est vivante !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59