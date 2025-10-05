HEPATIK GIRL – ILLIADE Illkirch Graffenstaden

ILLIADE PRÉSENTE : HEPATIK GIRL, UNE ÉPOPÉE AUTO-IMMUNEClaire veut acheter un appartement alors que dans son corps, trois maladies chroniques ont élu domicile. La vie est une fête ! Elle doit prouver aux assurances qu’elle est en pleine forme, ne tombera pas malade et ne mourra jamais. Elle revisite son parcours médical épique à travers de multiples personnages, enquête pour trouver un élément déclencheur, slame, danse et raconte avec humour sa métamorphose en super-héroïne : Hépatik Girl.De et avec Marie-Claire Neveu / Mise en scène : Tatiana Gousseff.À partir de 12 ans.

ILLIADE 11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67