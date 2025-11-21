LA NUIT DES JOUETS – SALLE DEBUSSY Croix

FAST & TECHNOUS – Fast Début : 2025-11-21 à 21:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : FAST & TECHNOUSFast and Technous x La CartonnerieNous vous invitons à vivre une expérience taillée pour les passionnés : intense, imprévisible, et fidèle à notre ADN. Ce sera notre dernière rencontre rémoise de l’année 2025… et nous comptons bien graver cette nuit dans les mémoires.Pour cette édition, et comme toujours : no line-up (mais quelques indices ??), no photo, no video — la musique est votre seule boussole.Préparez-vous à plonger sur notre dancefloor enfumé, où chaque vibration du système son vous traverse, et où l’énergie collective devient incandescente.?? Une seule règle : danser jusqu’au bout. Nous sommes prêts. Et vous ??? Line-UpA******* F*******N***** Z****L*** K*** (w/ live percussions performance by A***)?? Scénographie immersive?? No photo / No video

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51