La nuit des lanternes Hatten
samedi 12 décembre 2026 · Hatten
Informations pratiques
Hatten
La nuit des lanternes
1 place de l’Eglise Hatten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 17:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Déambulation accompagnée de Christkindel et Hans Trapp, qui conduira petits et grands jusqu’au cœur du marché de Noël.
Déambulation accompagnée de Christkindel et Hans Trapp, qui conduira petits et grands jusqu’au cœur du marché de Noël. 0 .
1 place de l’Eglise Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com
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English :
A guided walk with Christkindel and Hans Trapp, which will lead young and old alike to the heart of the Christmas market.
L’événement La nuit des lanternes Hatten a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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