LA NUIT DES LÉGENDES Serverette

LA NUIT DES LÉGENDES Serverette samedi 26 juillet 2025.

LA NUIT DES LÉGENDES

mairie Serverette Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

L’Association Patrimoine et Traditions de Serverette vous invite à La Nuit des Légendes qui se déroulera le samedi 26 juillet 2025.

rdv à 19h

Sur réservation (06.82.30.26.70). .

mairie Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70 Assopatrimoineettraditionsserverette@orange.fr

English :

The Association Patrimoine et Traditions de Serverette invites you to La Nuit des Légendes on Saturday, July 26, 2025.

Reservations required (06.82.30.26.70).

German :

Die Association Patrimoine et Traditions de Serverette lädt Sie zu La Nuit des Légendes ein, die am Samstag, den 26. Juli 2025 stattfindet.

Mit Reservierung (06.82.30.26.70).

Italiano :

L’Associazione Patrimoine et Traditions de Serverette vi invita a La Nuit des Légendes sabato 26 luglio 2025.

Prenotazione obbligatoria (06.82.30.26.70).

Espanol :

La Association Patrimoine et Traditions de Serverette le invita a La Nuit des Légendes el sábado 26 de julio de 2025.

Reserva obligatoria (06.82.30.26.70).

L’événement LA NUIT DES LÉGENDES Serverette a été mis à jour le 2025-07-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan