Serverette

LA NUIT DES LÉGENDES

Place de la mairie Serverette Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Nuit des Légendes est une déambulation contée à travers le village de Serverette, proposant un parcours immersif autour de l’art du récit.

Le public est invité à découvrir quatre lieux du village, chacun accueillant un conteur différent pour une expérience narrative en plusieurs étapes.

La Nuit des Légendes est une déambulation contée à travers le village de Serverette, proposant un parcours immersif autour de l’art du récit.

Le public est invité à découvrir quatre lieux du village, chacun accueillant un conteur différent pour une expérience narrative en plusieurs étapes.

Proposition artistique

Cette soirée met en scène

4 conteurs professionnels

4 lieux distincts dans le village

une déambulation guidée du public

des récits et contes à chaque étape du parcours

Une expérience immersive où le village devient un espace de narration vivant. .

Place de la mairie Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70 Assopatrimoineettraditionsserverette@orange.fr

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English :

La Nuit des Légendes is a storytelling walk through the village of Serverette, offering an immersive journey through the art of storytelling.

The public is invited to discover four locations in the village, each hosting a different storyteller for a multi-stage narrative experience.

L’événement LA NUIT DES LÉGENDES Serverette a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental