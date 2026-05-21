LA NUIT DES LÉGENDES Serverette
LA NUIT DES LÉGENDES Serverette samedi 25 juillet 2026.
Serverette
LA NUIT DES LÉGENDES
Place de la mairie Serverette Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Nuit des Légendes est une déambulation contée à travers le village de Serverette, proposant un parcours immersif autour de l’art du récit.
Le public est invité à découvrir quatre lieux du village, chacun accueillant un conteur différent pour une expérience narrative en plusieurs étapes.
La Nuit des Légendes est une déambulation contée à travers le village de Serverette, proposant un parcours immersif autour de l’art du récit.
Le public est invité à découvrir quatre lieux du village, chacun accueillant un conteur différent pour une expérience narrative en plusieurs étapes.
Proposition artistique
Cette soirée met en scène
4 conteurs professionnels
4 lieux distincts dans le village
une déambulation guidée du public
des récits et contes à chaque étape du parcours
Une expérience immersive où le village devient un espace de narration vivant. .
Place de la mairie Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70 Assopatrimoineettraditionsserverette@orange.fr
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English :
La Nuit des Légendes is a storytelling walk through the village of Serverette, offering an immersive journey through the art of storytelling.
The public is invited to discover four locations in the village, each hosting a different storyteller for a multi-stage narrative experience.
L’événement LA NUIT DES LÉGENDES Serverette a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental