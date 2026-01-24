La nuit des livres à Vies Minuscules Librairie Vies Minuscules Guéret

La nuit des livres à Vies Minuscules

Librairie Vies Minuscules 2 Rue Jules Sandeau Guéret Creuse

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La nuit des livres Harry Potter.

Au programme

quiz, apéritif spécial sorcier.ères, costumes vivement conseillés et inauguration du placard sous l’escalier.

A partir de 10 ans.

Sur réservation. .

Librairie Vies Minuscules 2 Rue Jules Sandeau Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 75 24 viesminuscules@orange.fr

