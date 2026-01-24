La nuit des livres à Vies Minuscules Librairie Vies Minuscules Guéret

La nuit des livres à Vies Minuscules Librairie Vies Minuscules Guéret samedi 7 février 2026.

Début : 2026-02-07
La nuit des livres Harry Potter.
Au programme
quiz, apéritif spécial sorcier.ères, costumes vivement conseillés et inauguration du placard sous l’escalier.
A partir de 10 ans.
Sur réservation.   .

Librairie Vies Minuscules 2 Rue Jules Sandeau Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 75 24  viesminuscules@orange.fr

