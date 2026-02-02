La Nuit des livres Harry Potter Dans ma librairie Agen

La Nuit des livres Harry Potter

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez célébrer la 10ème édition de la Nuit des Livres Harry Potter au 32 rue Garonne, le 7 février, de 15h à 18h. Le thème est Amis et Ennemis . Il y aura un quiz, des jeux de recherche, un photobooth, et des snacks, le tout gratuit et sans inscription.

Oyé oyé, Sorciers du monde entier, surtout de l’agenais ! Vous êtes invités à la 10ème édition de la Nuit des Livres Harry Potter au 32 rue Garonne, sur le thème Amis et Ennemis . Au programme, un quiz officiel Gallimard, une chasse aux objets cachés par les Serpentards, et une activité pour libérer Dobby. Il y aura aussi un photobooth magique et un goûter avec des spécialités Harry Potter. L’événement est gratuit, sans inscription, le 7 février de 15h à 18h pour tous les fans. .

Dans ma librairie 32 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 25 68 contact@dansmalibrairie.com

L’événement La Nuit des livres Harry Potter Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen