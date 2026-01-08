La nuit des livres Harry Potter La Cédille Lamballe-Armor
La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-06
Le principe est de former des binômes qui vont s’affronter sur des quiz. Les quatre équipes gagnantes seront en face à face le samedi soir lors de la grande finale .
La librairie La Cédille testera vos connaissances sur la saga (équipe de 2, un adulte obligatoire si participant mineur).
Il s’agit d’un événement national organisé par les éditions Gallimard. .
La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51
