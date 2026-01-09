La nuit des livres Harry Potter Médiathèque de Laruns Laruns
La nuit des livres Harry Potter Médiathèque de Laruns Laruns vendredi 13 février 2026.
La nuit des livres Harry Potter
Médiathèque de Laruns 18 rue Général De Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Préparez vos baguettes et chevauchez vos balais ! Poudlard investit la médiathèque de Laruns pour une soirée magique où sortilèges et surprises vous attendent à chaque coin de page… Participez à des ateliers ensorcelants, relevez les défis, testez vos connaissances, présentez fièrement vos costumes… Une nuit ensorcelante à partager en famille ou entre amis, pour plonger tête la première dans l’univers de votre sorcier préféré ! .
Médiathèque de Laruns 18 rue Général De Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La nuit des livres Harry Potter
L’événement La nuit des livres Harry Potter Laruns a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées