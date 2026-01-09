La nuit des livres Harry Potter Médiathèque de Laruns Laruns

La nuit des livres Harry Potter

Médiathèque de Laruns 18 rue Général De Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Préparez vos baguettes et chevauchez vos balais ! Poudlard investit la médiathèque de Laruns pour une soirée magique où sortilèges et surprises vous attendent à chaque coin de page… Participez à des ateliers ensorcelants, relevez les défis, testez vos connaissances, présentez fièrement vos costumes… Une nuit ensorcelante à partager en famille ou entre amis, pour plonger tête la première dans l’univers de votre sorcier préféré ! .

Médiathèque de Laruns 18 rue Général De Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nuit des livres Harry Potter

L’événement La nuit des livres Harry Potter Laruns a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées