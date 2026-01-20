La nuit des livres Harry Potter Librairie l’Etincelle Valence

La nuit des livres Harry Potter

Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence Drôme

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Au programme des ateliers, un peu de lecture, de quoi grignoter, et le Grand Quiz National qui désignera 2 gagnants !



Le thème est Ami-ennemi (ex. Harry-Drago ou Ron-Hermione)… voilà qui va vous donner matière à réfléchir…

On the program: workshops, a bit of reading, snacks, and the Grand Quiz National, which will choose 2 winners!



The theme is Friend-Enemy (e.g. Harry-Drago or Ron-Hermione)… something to think about…

