La nuit des lumières | Inédit Rue Aristide Briand Cognac

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-07 21:30:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-08-07 2025-08-21

Un parcours lumineux à l’église Saint Léger à Cognac. Grâce à une mise en lumière sensible et des projections d’images adaptées à l’architecture, cette animation inédite propose une relecture poétique et sensorielle de l’église.

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

An illuminated tour of the Saint Léger church in Cognac. Using sensitive lighting and image projections adapted to the architecture, this original animation offers a poetic and sensory re-reading of the church.

German :

Ein Lichtparcours in der Kirche Saint Léger in Cognac. Dank einer sensiblen Beleuchtung und an die Architektur angepasster Bildprojektionen bietet diese neuartige Animation eine poetische und sensorische Neuinterpretation der Kirche.

Italiano :

Una visita illuminata della chiesa di Saint Léger a Cognac. Grazie a un’illuminazione sensibile e a proiezioni di immagini adattate all’architettura, questa originale animazione offre una rilettura poetica e sensoriale della chiesa.

Espanol :

Un recorrido iluminado por la iglesia de Saint Léger de Cognac. Mediante una iluminación sensible y proyecciones de imágenes adaptadas a la arquitectura, este evento único ofrece una relectura poética y sensorial de la iglesia.

